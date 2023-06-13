من الاجتماع

الداخلية: إنجاز وتدشين الربط الثنائي بين الكويت وقطر لتسجيل وتحصيل قيمة المخالفات المرورية إلكترونياً

13 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تنفيذاً لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بضرورة استكمال منظومة الربط الأمني وتبادل المعلومات وتكامل الإجراءات بين دول مجلس التعاون الخليج العربي.

قام وفد فريق ربط المخالفات المرورية بدولة الكويت بزيارة عمل إلى دولة قطر الشقيقة تم من خلالها إنجاز وتدشين الربط الثنائي بين الدولتين الشقيقتين بما يسمح بتسجيل وتحصيل قيمة المخالفات المرورية إلكترونياً داخل الدولتين.

وتوضح الإدارة أن هذا الربط مع دولة قطر الشقيقة جاء بعد إنجاز الربط الثنائي مع دولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة في شهر فبراير من عام 2023، ويأتي هذا العمل في إطار استكمال خطوات التكامل الأمني والمروري بين دولة الكويت والدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليج العربي.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
13 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سفارة الكويت في أنقرة تدعو المواطنين الراغبين بالسفر الى تركيا برا الى تجنب “معبر خابور”

13 يونيو، 2023

تعاقد مباشر بين الحكومة الكويتية والحكومة التركية دون وسطاء لشراء منظومة الطائرات المسيرة “بيرقدار TB2”

13 يونيو، 2023

السفير سامي الزمانان يشارك في حفل خاص تخليدا لضحايا زلزال وتسونامي اليابان

13 يونيو، 2023

الداخلية: ضبط 9 متهمين بحوالي 6.5 كيلو من المواد المخدرة و2400 حبة من المؤثرات العقلية

13 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى