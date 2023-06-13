جامعة الكويت تفتتح فعاليات ملتقى صناع المستقبل

تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فهد الدبيس الرشيدي افتتحت جامعة الكويت فعاليات ملتقى صناع المستقبل والذي يُقام خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو 2023 في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.

وذلك بحضور كبار الشخصيات وعدد من سعادة سفراء الدول الصديقة والشقيقة وقياديي الجامعة وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية وعدد من الخريجين.

ويستهدف هذا الملتقى الأول من نوعه تمكين مخرجات التعليم في الكويت لحياتهم المهنية عن طريق تأهيلهم بمهارات ضرورية لسوق العمل للعصر الحالي، ويقدم نقاشات تفتح أفق ومنظور الخريج نحو أبعاد جديدة بما يخدم اقتصاد الدولة، تماشياً مع رؤية دولة الكويت لعام 2035 وإستراتيجية جامعة الكويت.

وبهذه المناسبة أشاد مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فهد الدبيس الرشيدي بجهود القائمين من داخل جامعة الكويت وخارجها، ومدى إلمامهم واهتمامهم بالخريجين وكيفية العمل على احتضان هذه المواهب الشابة وتمهيد الطريق أمامها للعمل المهني.

وقال الرشيدي: “لامسنا عند الطلبة الخريجين الشغف للالتحاق بمجالات العمل المختلفة والدافع لخدمة الوطن؛ لذلك عمدت الجامعة بهذا الملتقى أن تضم أغلب الجهات الحكومية والخاصة لفتح آفاق جديدة للخريجين”.

وبدورها لفتت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د. رواء الجارالله بأن هذا الملتقى ما هو إلا خطوة رائدة بدأت بها جامعة الكويت، ويهدف إلى الأخذ بيد الخريج بعد استلام الشهادات في الملتقى ليطّلع على الفرص الوظيفية عن طريق المعرض المقام على هامشه لاختيار المكان المناسب لمهاراته وإمكانياته بطريقة غير تقليدية، كما ستُعقد ورش عمل في عدة مجالات تساعد خريجي جامعة الكويت على إبراز إبداعهم، وسيتم إقامة أنشطة وفعاليات صحية وثقافية وفنية لتغذية الروح والجسد.

ومن جهتها قالت المنسق العام للملتقى وعضو هيئة التدريس بقسم هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت الدكتورة ريم البغلي أن المعرض مستمر لمدة ثلاثة أيام لجميع الخريجين من داخل وخارج جامعة الكويت، مبينةً أن الملتقى يعزز مهارات الخريجين ويؤهلهم لسوق العمل قبل البدء بالمسيرة المهنية من خلال المحادثات المفتوحة مع نخبة من صانعي التغيير بالمجتمع وبمشاركة خبراتهم مع الخريجين لفتح آفاق جديدة غفل عنها الخريج.

وأفادت د. البغلي أن المعرض المصاحب للملتقى يضم حوالي 30 جهة من القطاع الحكومي والخاص، إلى جانب بوث خاص من قطاع التخطيط بجامعة الكويت يقدم خدمة للخريجين ترشدهم إلى الجهات التي تقبل تخصصاتهم؛ حيث لديهم ربط مع ديوان الخدمة المدنية.

ومن جانبه نوه عميد شؤون الطلبة بالتكليف د. ضاري الحويل بأن ملتقى صناع المستقبل هو الملتقى الأول لجميع الطلبة خاصةً لخريجي جامعة الكويت، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، مؤكدًا بأن جامعة الكويت جامعة ريادية تبادر دومًا لبناء الوطن، فالفرص المتاحة متنوعة ما بين معرض للفرص الوظيفية وما يقارب 40 ورشة مهنية تعلم الطلبة والخريجين مهارات مختلفة لا تدرس في القاعات الدراسية والعديد من الفعاليات والأنشطة والحلقات النقاشية التي تلهم خريجي جامعة الكويت.

وبدوره أكد القائم بأعمال العميد المساعد للقبول والتسجيل د. محمد الفيلكاوي بأن عرض قصص النجاح والملهمين في هذا الملتقى يهدف إلى تشجيع خريجي جامعة الكويت لصنع مستقبل ناجح، كما يوفر الملتقى عدة ورش تصقل مواهب الخريجين الأكاديمية والحياتية، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الملتقى توزيع شهادات الخريجين، كما يحتضن الملتقى معرضًا للفرص الوظيفية الذي يتيح للخريج معرفة الوظائف المتوفرة والملائمة لمهاراتهم، والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية وسيستمر توزيع الشهادات لما بعد الملتقى أيضًا.

وضمن فعاليات الافتتاح تم تقديم نقاشات مفتوحة توسّع أفق ومنظور الخريج نحو أبعاد جديدة بما يخدم اقتصاد الدولة، وقصص نجاح من ملهمين قدموا تجاربهم الخاصة، تحدثت خلالها الدكتورة نورة الشعيبي عضو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت التي تطرقت إلى موضوع غرس الإنسانية، ثم تطرق أ. جاسم المطوع إلى موضوع صناعة التغيير في القطاع الحكومي وهو مؤسس ومدير المجموعة الكويتية المتقدمة – مبادر ريادي للحلول التقنية (منصة متى – تطبيق شلونك – تطبيق سهل)، ثم تناولت المحامية فجر الرفاعي موضوع ريادة الأعمال الواعية وهي مؤسس وشريك في FTL Legal Services ومالك مكتبة Bliss Paper، وتطرق د. علي الصيبعي إلى موضوع الشهادة خطوة التعليم مسيرة وهو أستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، ثم تطرقت المعمارية بدرية السالم إلى موضوع اصنع كرسيك وهي خريجة قسم العمارة من جامعة الكويت وهي صانعة محتوى وإخراج فني للهيئة الملكية للعلا في المملكة العربية السعودية.

وعلى هامش الملتقى افتُتح معرض للفرص الوظيفية شاركت فيه ما يقارب 30 جهة من الجهات الحكومية والخاصة وهي: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS، والإدارة العامة للطيران المدني، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، والحرس الوطني الكويتي، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة النفط، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للشباب، ومنظمة الأمم المتحدة، وقوة الإطفاء العام، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البترول الكويتية، وأكاديمية كودا، ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وشركة الشعيبة الصناعية، وشركة الصفاة للاستثمار، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، وبنك بوبيان، وبنك الخليج، وبنك الوطني الكويتي، وبنك التمويل الكويتي، وشركة زين للاتصالات المتنقلة.

من الملتقى

من الملتقى

من الملتقى

من الملتقى

من الملتقى

من الملتقى

القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د. رواء الجارالله

مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فهد الدبيس الرشيدي

من الحضور

من الملتقى