العلم الأمريكي

تراجع معدل التضخم في أمريكا خلال الشهر الماضي

13 يونيو، 2023
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أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال أيار/مايو الماضي وهو ما يتيح الفرصة أمام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لتثبيت اسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في الأسبوع الحالي.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4% وهو أقل معدل للارتفاع منذ آذار/مارس 2021، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاعه 4.1% سنويا، مقابل 4.9% في نيسان/أبريل الماضي في الوقت نفسه سجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا ارتفاعا بنسبة 5.3% سنويا، مقابل 5.2% وفقا للتوقعات، و5.5% خلال نيسان/أبريل الماضي في حين ارتفع بنسبة 0.4% شهريا وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين، ليواصل تراجعه للشهر الثالث على التوالي.

في الوقت نفسه سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا شهريا بنسبة 1ر0% فقط بفضل تراجع أسعار البنزين.

المصدر
د ب أ
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13 يونيو، 2023
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