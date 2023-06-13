تعاقد مباشر بين الحكومة الكويتية والحكومة التركية دون وسطاء لشراء منظومة الطائرات المسيرة “بيرقدار TB2”

أبرمت وزارة الدفاع الكويتية تعاقدها مع الجانب التركي لتوريد منظومة الطائرات بدون طيار من طراز “بيرقدار TB2” التركية بقيمة (367) مليون دولار وذلك عن طريق التفاوض المباشر بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا الصديقة دون دخول أي وسطاء ويأتي هذا التعاقد بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي حيث تتمتع هذه الطائرات بإمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية، بالإضافة إلى توفيرها للمعلومات الاستخباراتية، كما أنها تمتاز بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة بما فيها الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية.

وقد تم اختبار هذا النوع من الطائرات بدولة الكويت في شهر يوليو 2019 محققةً مدة طيران قياسية بلغت 27 ساعة و 3 دقائق دون انقطاع في ظل ظروف مناخية صعبة كارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح والعواصف الرملية، كما تعد طائرة البيرقدار TB2 التركية من أفضل الطائرات بدون طيار في العالم من حيث الاستخدامات المتعددة حيث أنها تأتي بطول 6.5 متر وعرض 12 متر وقدرة على التحليق بحمولة تصل الى 650 كغ كحد أقصى، و مدى يصل إلى 150كم وبسرعة تصل الى 70 عقدة (130 كم) وقدرة على الطيران لمدة تصل لأكثر من 24 ساعة دون انقطاع.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الموقر قد أحيط علماً في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2023 بتعاقد وزارة الدفاع مع الجانب التركي لشراء طائرات البيرقدار TB2 والتي تمت إجراءاتها وفقاً للقوانين والنظم المتبعة وبموافقة الجهات الرقابية في البلاد، ويشمل عقد هذه الصفقة تجهيز منشآت خاصه لتلك الطائرات تتضمن تسليح الطائرات – معدات الحرب الإلكترونية – محطات التحكم الأرضية المتنقلة والمتوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي – توفير الصيانة اللازمة والإمدادات اللوجستية لها مع ضمان مدة الصلاحية لجميع قطع الغيار خلال فترة العقد – توفير معدات الدعم والاختبارات الأرضية – تدريب الطيّارين والفنّيين من الكوادر الوطنية – توفير جميع النشرات الفنية المطورة (جميع ما يطرأ من تحديثات على هذه المنظومة وتوابعها) – انشاء نظام للمحاكاة (simulator) مع توفير الدعم الفني لمدّة 3 سنوات.

وتعتبر دولة الكويت هي الدولة (28) بالعالم التي تبرم عقد شراء مثل هذه الطائرات المسيرة بعد امتلاك العديد من الدول الشقيقة والصديقة لها ومن ضمنها عدد من دول مجلس التعاون.