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استشهاد فلسطيني وإصابة تسعة آخرين برصاص قوات الاحتلال في نابلس

13 يونيو، 2023
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استشهد شاب فلسطيني وأصيب تسعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في أثناء اقتحام مخيم (بلاطة) للاجئين شرق مدينة (نابلس).

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان “الشاب فارس حشاش 19 عاما استشهد من جراء اصابته برصاص قوات الاحتلال خلال العدوان على المخيم مشيرة الى انه وصل مستشفى رفيديا الحكومي مصابا في الصدر والبطن والأطراف السفلية”.

ومن جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان ان “تسعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي شهدها المخيم”.

المصدر
وكالات
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13 يونيو، 2023
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