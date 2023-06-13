حلف الأطلسي سيفتح مكتب اتصال في طوكيو لتعزيز العلاقات في المنطقة

ذكرت صحيفة نيكي اليابانية اليوم الثلاثاء أن حلف شمال الأطلسي سيفتح مكتب اتصال في طوكيو في عام 2024 ليكون مركزا للتعاون مع كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان.

و قال السفير الياباني لدى الولايات المتحدة في مايو أيار إن التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن يعتزم فتح مكتب في طوكيو، وهو الأول في آسيا، لتسهيل المشاورات في المنطقة. واعترض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هذه الخطة.

وجاء في تقرير الصحفية أن حلف شمال الأطلسي سيعمل على تعزيز التعاون مع شركائه الأربعة الرئيسيين في منطقة المحيط الهادي، وسيعد اتفاقيات تعاون ثنائي مع كل دولة منهم لتكون بمثابة ارتكاز للتعاون في قضايا مثل الأمن السيبراني والفضاء.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشهر الماضي إن بلاده لا تعتزم الحصول على العضوية الدائمة في حلف شمال الأطلسي أو العضوية شبه الدائمة. وذكرت تقارير إعلامية في ذلك الوقت أن كيشيدا كان يرتب لحضور قمة الحلف في ليتوانيا في يوليو تموز.

وردا على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية إنه ليس لديه تعليق.