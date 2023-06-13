العثور على ثلاث جثث في وسط مدينة نوتنغهام واتخاذ تدابير امنية

استيقظت مدينة نوتنغهام بوسط إنكلترا الثلاثاء على نبأ العثور على ثلاث جثث في مواقع مختلفة في ما ترجح السلطات أنها حوادث مرتبطة تورطت فيها شاحنة صغيرة، وضربت الشرطة على الفور طوقا أمنيا.

وجاء في بيان لشرطة نوتنغهامشير أن تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 31 عاما “للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد العثور على جثث ثلاثة أشخاص في المدينة، بينما نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى بعد أن “حاولت شاحنة دهسهم”.

وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هذه الحوادث على تويتر بأنها “صادمة”، مؤكدا انه “يتابع تطورات” التحقيق. وأضاف “أفكاري مع الجرحى وأسر وأحباء الذين قتلوا”.

تم استدعاء الشرطة قرابة الرابعة صباحا (03:00 ت غ) إلى أحد الشوارع في وسط المدينة حيث عثر على شخصين مقتولين، ثم إلى مكان آخر “حيث حاولت شاحنة دهس ثلاثة أشخاص” يتلقون حاليًا العلاج في المستشفى. وحالتهم غير معروفة.

وقالت الشرطة إنها عثرت على جثة ثالثة لرجل في شارع آخر من المدينة.

وقالت كايت مينيل من شرطة نوتنغهامشير في البيان “إنه حادث مأساوي ومروع”. وأضافت “نعتقد أن هذه الحوادث الثلاثة مرتبطة واوقفنا رجلا”.

ولا تتحدث الشرطة في هذه المرحلة عن فرضية إرهابية، فيما استُهدفت المملكة المتحدة بعدة هجمات في السنوات الأخيرة، لا سيما جهادية.

وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق أن “حادثا خطيرا” وقع في نوتنغهام، على مسافة حوالى 200 كيلومتر شمال لندن.

قال غلين غريتون أحد السكان لوكالة الأنباء البريطانية PA “سمعت سيارة شرطة تمر بسرعة فائقة، تلتها سيارة أخرى فأخرى. استمر الأمر على هذا النحو وأدركت أن شيئا خطيرا … حدث في مكان ما في وسط المدينة”.

“هجوم مروع” -اظهرت صور ومقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا كبيرًا للشرطة وحواجز أمنية تغلق عدة شوارع في وسط المدينة.

كما توزعت سيارات إطفاء وانتشر ضباط الاتصال المسؤولين عن تنسيق عمل العديد من خدمات الطوارئ.

وحث مسؤول الشرطة نيل همفريز السكان على تجنب المنطقة حيث “من المتوقع أن تظل هذه الطرق مغلقة لبعض الوقت”.

وكتب وزير الدولة للشؤون الداخلية روبرت جينريك على تويتر “أنا ممتن جدا لشرطة نوتنغهام وكل الذين استجابوا بعد وقوع هذا الهجوم المروع صباحا في نوتنغهام”.

واضاف “نتشارك جميعا في نوتنغهامشير شعورا بالصدمة. أفكاري وصلواتي مع الجرحى وأسر وأصدقاء القتلى”.

وكتب اليكس نوريس النائب العمالي عن دائرة نوتنغهام على تويتر “مدينتنا تستيقظ على أخبار مروعة اليوم. أفكارنا وصلواتنا مع جميع المتضررين”.