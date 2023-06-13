الداخلية: ضبط 9 متهمين بحوالي 6.5 كيلو من المواد المخدرة و2400 حبة من المؤثرات العقلية

الداخلية: ضبط 9 متهمين بحوالي 6.5 كيلو من المواد المخدرة و2400 حبة من المؤثرات العقلية

استمراراً لمتابعة وحرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط والخارجين عن القانون.

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (9) متهمين وبحوزتهم حوالي (6.5) كيلو من المواد المخدرة مختلفة الأنواع و(2400) حبة من المؤثرات العقلية.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكد الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على أن رجال الأمن يواصلون الليل بالنهار لحماية المجتمع من آفة المخدرات ومواجهة تجار السموم وكل من يحاول الإضرار بشباب الوطن، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها.

وأهابت الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).