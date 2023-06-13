جامعة الكويت: عدد الطلبة المقيدين من البدون 1126 طالبا وطالبة خلال العام 2022-2023

جامعة الكويت: عدد الطلبة المقيدين من البدون 1126 طالبا وطالبة خلال العام 2022-2023

أعلنت جامعة الكويت اليوم الثلاثاء أن عدد الطلبة المقيدين بها من البدون بلغ 1126 طالبا وطالبة خلال العام الدراسي 2022-2023.

وقال الأمين العام بالإنابة المتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن كلية التربية لها النصيب الاكبر منهم بواقع 340 طالبا وطالبة تلتها كلية الآداب ب 171 طالبا وطالبة ثم كلية العلوم ب 154 طالبا وطالبة فيما توزع باقي الطلبة على الكليات الأخرى.

وأضاف الظفيري أنه تم قبول 264 طالبا وطالبة من المقيمين بصورة غير قانونية خلال العام الجامعي الحالي 2022-2023 مبينا أن عدد الخريجين من الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 142 خريجا وخريجة في 2021-2022.

وأشاد في هذا الصدد بالتنسيق المستمر بين جامعة الكويت والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية الذي يهدف إلى إزالة كافة العقبات التي قد تواجههم.