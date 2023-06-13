البلدية: مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ الشويخ يدخل حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية التعاون بين بلدية الكويت وبنك الكويت الوطني لتطوير مشروع شاطئ الشويخ بالتعاون مع المكتب العربي للاستشارات الهندسية حيز التنفيذ.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية بلدية الكويت الهادفة إلى ترسيخ الشراكة مع كافة الجهات المهتمّة بالتنمية كما أنها تأتي ضمن تبرع سخي لبنك الكويت الوطني بقيمة 3 ملايين دينار كويتي تماشياً مع مبادئ البنك الوطني المتعلقة بالاستدامة، ومساندة خطة العمل المناخي للدولة والمحافظة على البيئة .

وفي هذه المناسبة، أكدت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع ببلدية الكويت المهندسة ميساء بو شهري على اهمية دعم رؤية كويت 2035 من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الداعمة لخطة الدولة التنموية تنفيذا للتوجيهات السامية، جاء ذلك خلال الاجتماع الافتتاحي الذي عقدته مع بنك الكويت الوطني والمكتب العربي لاستكمال تطوير جزء من شاطئ الشويخ بمساهمة مقدّمة من بنك الكويت الوطني بقيمة 3 ملايين دينار كويتي والمخصّص لإنجاز هذا المشروع الحيوي ويتضمن المشروع تطوير وتجميل الشاطئ على مسافة 1.7 كيلو متر لمدة 17 شهرا .

وقالت بو شهري في تصريح صحفي أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة جديدة من المشاريع السياحية والخدمات الترفيهية والرياضية نظرا لموقعه الحيوي في ظل سعي البلدية المستمر لتطوير الواجهات البحرية في البلاد من اجل تحقيق رفاهية مرتاديها سواء من داخل او خارج دولة الكويت .

وثمنت في تصريحها جميع السواعد الشبابية من ابناء البلدية الذين يواصلون اعمالهم في مختلف المشاريع التي تنفذها البلدية والتي تتطلب المزيد من بذل الجهود لرفعة وتقدم بلدنا الحبيبة الكويت .

ومن جانبه أشار السيد عزت حلّال مدير عام مجموعة الشؤون الهندسية في بنك الكويت الوطني في تصريحه الى أن مدة تنفيذ المشروع تشتمل على مرحلتين الأولى منها التصميم ومدتها خمسة شهور أما الثانية فهي مرحلة التنفيذ ومدتها 12 شهرا، لافتا إلى أن المشروع يشتمل على العديد من المكونات الرئيسية والانشطة الترفيهية، بحيث تم الأخذ بعين الاعتبار أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة لتكون بأعلى المستويات .

وأوضح حلّال أن مشروع تطوير شاطئ الشويخ يتكوّن من 4 مناطق رئيسية حيث تضمّ المنطقة الأولى الملاعب الرياضية والمناطق الترفيهية ومساحة خضراء واسعة، بينما تم تخصيص مساحة شاطئية رملية ممتدة تتوسطها مقاعد خشبية، في المنطقة الثانية، والمنطقة الثالثة عبارة عن حديقة مغلقة تحتوي مساحات خضراء كبيرة وأشجاراً، بينما تتكوّن المنطقة الرابعة من الممرات المخصّصة للمشي والدرّاجات الهوائية، إضافة إلى بعض الأشجار الموزّعة على طول الممرات .

لافتاً إلى أن بنك الكويت الوطني يضع في مقدمة أولياته في الاستدامة المحافظة على البيئة ضمن استراتيجية البنك لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كافة أنشطته وأعماله بما يعظم القيمة المضافة لكافة أصحاب المصالح .

وتجدر الاشارة إلى أن مشروع تطوير شاطئ الشويخ جاء بمبادرة من المكتب العربي للاستشارات الهندسية حين قدم للبلدية تصور مبدئي لتطوير الشاطئ ترجمها بنك الكويت الوطني بمساهمة سخية لتطوير الفكرة وتحويلها الى مشروع ملموس على أرض الواقع .

حيث قال الرئيس التنفيذي في المكتب العربي، المهندس طارق شعيب: “نفتخر بمشاركتنا وبالثقة التي اكتسبناها منذ بداياته الأولى وحتى اليوم كشريك استراتيجي لبلدية الكويت وبنك الكويت الوطني، ونحرص على أداء دور متقدّم في تنفيذ خطط التنمية المحلية، إلى جانب اهتمامنا المستمر بتعزيز العمليات التشغيلية والبنية الأساسية لقطاعي الاستشارات الهندسية والإنشاءات في الكويت .