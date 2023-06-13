سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو الشيخ أحمد النواف الصباح

سمو ولي العهد يستقبل رؤساء الوزراء السابقين في إطار المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة

13 يونيو، 2023
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استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم على التوالي سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح

كما أجرى سموه حفظه الله اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو الشيخ صباح الخالد الصباح

واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر
كونا
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13 يونيو، 2023
0 59 أقل من دقيقة

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