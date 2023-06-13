القوى العاملة تضع شروط وضوابط خاصة بالإخطار الإلكتروني

انطلاقا من حرص الهيئة العامة للقوى العاملة نحو التطور والتسهيل على كافة مستخدمي الإخطار الإلكتروني، صرح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي بأن الهيئة أصدرت قرار إداري رقم (792) لسنة 2023 بالشروط والضوابط الخاصة بالإخطار الإلكتروني سعيا من الهيئة نحو التحول الرقمي لما له من مميزات وضمانات شفافية والحياد في كافة التعامل مع المخاطبين من الهيئة ، واستكمالا لأنظمتها الإلكترونية.

وأفاد العتيبي بأن القرار يتضمن الوسائل الإلكترونية المتاحة التي يمكن من خلالها إخطار المتعاملين مع الهيئة، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية أو رسالة مقترنة برابط يحتوي على تلك البيانات عبر تطبيق هويتي، أو الرسائل النصية للهاتف المحمول، أو البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى قد تتوافر لدى الهيئة والمتعاملين معها مثل تطبيق سهل.