أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على سبع قرى وتحقيق مكاسب قرب باخموت

أعلنت كييف الإثنين أنّها استعادت السيطرة على سبع قرى في شرق وجنوب أوكرانيا من القوات الروسية في الهجوم المضاد الذي تشنه منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأكدت أيضا أنها حققت مكاسب محدودة قرب مدينة باخموت (شرق)، عقب شن الهجوم المضاد بأسلحة غربية لاستعادة أراضيها.

وقالت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تلغرام “تم تحرير سبع قرى”، معددة لوبكوفو وليفادني ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

وأضافت أن القوات الأوكرانية استعادت أيضا قرية ستوروجيف الواقعة قرب ثلاث قرى أخرى تمت السيطرة عليها الأحد جنوب منطقة دونيتسك.

وأوضحت أن “المساحة التي استعيدت السيطرة عليها تصل إلى 90 كلم مربع”.

من ناحيتها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها تقدمت “250 إلى 700 متر” في اتجاه باخموت.

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق الإثنين أنها صدت هجمات أوكرانية في المناطق نفسها في دونيتسك قرب فيليكا نوفوسيلكا.

وأضافت أنها تصدت لهجمات أوكرانية في محيط قرية ليفادني في منطقة زابوريجيا المجاورة.

وتعذر تأكيد تصريحات موسكو وكييف من مصادر مستقلة.

وقال معهد دراسات الحرب ومقره الولايات المتحدة في تحليل الإثنين إن “القوات الأوكرانية حققت تقدما في دونيتسك أوبلاست (غرب) وزابوريجيا أوبلاست (غرب) وهو ما أكدته مصادر روسية لكن سعت للتقليل من أهميته”.