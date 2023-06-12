كهف لوكبورت التاريخي

مقتل شخص وإنقاذ 16 آخرين بعد انقلاب قارب سياحي شمالي نيويورك 

12 يونيو، 2023
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قال رئيس جهاز الإطفاء في مدينة لوكبورت بولاية نيويورك الأمريكية، لوكا كواجليانو، إن شخصا لقى حتفه، بعد انقلاب قارب سياحي، في كهف لوكبورت التاريخي، وهي رحلة بالقارب في كهف تحت الأرض بجوار قناة “إيري” الواقعة في شمال الولاية.

وقال كواجليانو، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن 29 شخصا، كانوا على متن القارب الصغير، الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 40 راكبا، وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز).

وتابع بالقول إن “القارب أصبح غير متوازن وانقلب، مما تسبب في سقوط الجميع في الماء.  وأضاف أن الرجل الذي توفي ربما كان عالقا تحت القارب المقلوب.

ونوه إلى أنه تم إنقاذ 16 شخصا، بينما تمكن البقية من الوصول إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن المياه كان يبلغ عمقها حوالي 6 أقدام.

المصدر
د ب أ
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12 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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