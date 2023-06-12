حرائق الغابات في كندا

زيادة حرائق الغابات في كندا تهدد جودة الهواء وإنتاج النفط

12 يونيو، 2023
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تزايد عدد الحرائق المشتعلة في مقاطعة ألبرتا أكبر المقاطعات إنتاجا للنفط في كندا، مجددا، مما يضر بجودة الهواء في جميع أنحاء المنطقة ويهدد إنتاج النفط والغاز.

ويوجد 76 حريق غابات يشتعل حاليا، مقارنة بـ71 حريقا يوم الجمعة الماضي، من بينها 28 حريقا خارج نطاق السيطرة، وفقا لمعلومات إقليمية صادرة اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يتحرك الدخان الناجم عن الحرائق، التي تشتعل بدرجة كبيرة في الأجزاء الوسطى والغربية من المقاطعة – إلى الجنوب إلى مدينة كالجاري بالمقاطعة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، مما تسبب في تراجع جودة الهواء إلى فئة “الخطر المرتفع”، وفقا لوزارة البيئة الكندية.

ويعد مركز الحرائق منطقة مهمة للغاز الطبيعي وإنتاج النفط الخفيف كما أن الحرائق الكبيرة في المنطقة في وقت سابق من هذا العام تسببت في وقف كميات كبيرة من الإنتاج، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

كانت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن كندا “على المسار نحو أسوأ موسم لحرائق الغابات، على الإطلاق”. ويقول مسؤولون حكوميون إن النيران أتت على نحو 3ر3 مليون هكتار من الاراضي حتى الآن.

المصدر
د ب أ
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12 يونيو، 2023
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