رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض يشارك في الاجتماع الثاني لمجلس الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية

شارك رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي حسن الشمري في الإجتماع الثاني لمجلس الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة رؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون وبحضور الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وقائد الأكاديمية الخليجية.

واطلع رؤساء الأركان على ما تم إنجازه على كافة الأصعدة فيما يخص استعدادات الأكاديمية لانطلاق البرنامج الأكاديمي الأول للأكاديمية، كما تم الاطلاع على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.