سفير دولة الكويت في ايرلندا محمد المحمد مع رئيس البرلمان الايرلندي شون أوفاريل

سفير الكويت في ايرلندا يبحث مع رئيس البرلمان الايرلندي تفعيل وتوثيق العلاقات بين البلدين

12 يونيو، 2023
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بحث سفير دولة الكويت في ايرلندا محمد المحمد مع رئيس البرلمان الايرلندي شون أوفاريل تفعيل وتوثيق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات والاصعدة.

من جانبه أشاد رئيس البرلمان الايرلندي بالجهود التي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم مبينا ان المسؤولين في دولة الكويت يتميزون بالحكمة والرأي السديد.

واعرب اوفاريل عن إعجابه بالنظام الديمقراطي والتجربة البرلمانية اللذين تتميز بهما الكويت مهنئا في الوقت نفسه بنجاح الانتخابات التشريعية التي عقدت أخيرا.

المصدر
كونا
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12 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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