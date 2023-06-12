وكيل وزارة الدفاع يستقبل السفير الباكستاني لدى البلاد

وكيل وزارة الدفاع يؤكد أهمية اتفاقية التعاون بين الكويت وباكستان في المجالات العسكرية

12 يونيو، 2023
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أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح أهمية اتفاقية التعاون المشتركة في المجال العسكري والدفاعي التي أبرمت أمس الأحد بين الكويت وباكستان.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوزارة عقب استقبال الشيخ الدكتور عبدالله المشعل اليوم الاثنين السفير الباكستاني لدى البلاد مالك فاروق يرافقه رئيس الوفد العسكري اللواء الركن وسيم افتخار بمناسبة زيارته للبلاد.

وقال وكيل وزارة الدفاع إن اتفاقية التعاون المشتركة بين الكويت وباكستان تعد استكمالا للجهود الحثيثة التي تجسد عمق التعاون والتكامل القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية.

المصدر
كونا
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12 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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