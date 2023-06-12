الدفاع التركية تعلن تحييد 5 من مسلحي “حزب العمال الكردستاني” شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، تحييد 5 من مسلحي تنظيم “حزب العمال الكردستاني” شمال سوريا، ليرتفع بذلك العدد إلى 12 إرهابيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن وزارة الدفاع التركية قولها في بيان لها، إن قواتها حيدت 5 مسلحين، في إطار ردها المتواصل على هجومين استهدفا أمس الأحد قاعدة عسكرية شمال سوريا ومركزا للشرطة جنوب تركيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه “تم تحييد الإرهابيين الخمسة في إطار الرد المتواصل على الهجومين، ليرتفع بذلك عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم إلى 12 إرهابيا منذ أمس”.

وكانت الوزارة أعلنت في بيان لها مساء أمس الأحد، تحييد 7 إرهابيين بينهم قياديان، أثناء رد قواتها على الهجومين اللذين استهدفا قاعدة جبرين العسكرية بمنطقة “عملية درع الفرات” ومركزا للشرطة في أونجوبنار جنوب تركيا.

وأفادت الوزارة أن تنظيم “حزب العمال الكردستاني” في سوريا نفذ هجومين استفزازيين متزامنين بالصواريخ وقذائف الهاون على القاعدة ومركز الشرطة.

وأضافت: “لم تقع أي أضرار بين صفوف جنودنا وعناصر شرطتنا أو في مناطق قواعدنا جراء الاستفزاز”.

وأوضحت أن الجيش التركي قام بتحديد مواقع الاعتداءات والرد عليها فورا، لتسفر بحسب المعلومات الأولية عن تدمير “مقر” للتنظيم الإرهابي.

وتجدر الإشارة إلى أن “حزب العمال الكردستاني” مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.