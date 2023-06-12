بنك الكويت المركزي يخصص اصدار سندات وتورق بقيمة 470 مليون دينار

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 470 مليون دينار كويتي (نحو 1.5 مليار دولار امريكي).

وقال (المركزي) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن قيمة الاصدار الاول بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار) لاجل ثلاثة اشهر بمعدل عائد 4.250 في المئة.

واضاف ان قيمة الاصدار الثاني بلغت 230 مليون دينار كويتي ( نحو 759 مليون دولار ) لاجل ستة اشهر وبمعدل عائد 4.375 في المئة.

وكان بنك الكويت المركزي قام في 29 مايو الماضي باصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 240 مليون دينار (نحو 792 مليون دولار).