الشيخ فيصل النواف يدشن ميدان الشهداء بعد تحديثه وتطويره

دشن نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح، ميدان الشهداء في معسكر الصمود بعد إعادة تحديثه وتطويره، بحضور سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي وكبار القادة.

وأكد نائب رئيس الحرس الوطني أهمية تطوير ميدان الشهداء في معسكر الصمود ليكون رديفاً وداعماً لميادين الرماية في معسكر سمو الشيخ سالم العلي، بهدف صقل مهارات منتسبي الحرس الوطني ليؤدوا المهام المناطة بهم على أكمل وجه في الدفاع عن الوطن في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الأمين ، حفظهما الله ورعاهما.

وأشار الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح إلى أن إعادة تطوير وتحديث ميدان الشهداء يأتي ضمن أهداف الوثيقة التوجيهية 2025 (حماية وسند) بتطوير البنية التحتية في كافة المعسكرات لتتلاءم مع خطط وطموحات الحرس الوطني في الارتقاء بدوره بخدمة المنظومة الأمنية بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام.

من جانبه، قدم مدير مديرية الميادين العميد مهندس خالد عبدالسلام مجيد إيجازاً حول تحديث ميدان الشهداء، مبيناً أنه تم تطوير المبنى الذي يضم عدداً من الحارات الخاصة للتدريب على مختلف الرمايات على مدار العام في جميع الأحوال الجوية.

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من التدشين