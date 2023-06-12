بورصة الكويت تنظم دورة حول التواصل الاستراتيجي لعلاقات المستثمرين

نظّمت بورصة الكويت وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط وفرعها بالكويت (MEIRA) ندوة لعلاقات المستثمرين بعنوان “التواصل الاستراتيجي: التحديات والفرص للشركات المدرجة” في قاعة خالد الخرافي بمبنى البورصة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير قطاع علاقات المستثمرين ورفع مستوى شفافية التعامل ما بين المستثمرين المحليين والعالميين الحاليين والمحتملين.

واستعرضت الندوة دراسة حول التوجهات الرئيسية للتواصل الاستراتيجي وكيفية وضعها في سياق الأسواق المحلية بمشاركة مجموعة من الخبراء في مجال علاقات المستثمرين من الكويت والمنطقة والمملكة المتحدة، واشتملت الندوة على حلقة نقاشية حول أحدث التطوّرات والتوجّهات مع أصحاب الخبرات في هذا المجال، إضافةً إلى ورشة عمل قدّمت فيها معلومات عملية متكاملة للمهنيين والمختصين.

وأدار الندوة الرئيس التنفيذي للاتصالات في مجموعة زين ورئيس فرع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط في الكويت محمد عبدال، وشارك فيها آندي بارنيس المدير العام لشركة تينيو، ومحمد العبدالقادر نائب الرئيس الأول لإدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المركز المالي الكويتي “المركز”، الذي قدّم لمحة عامة عن أداء وهيكل سوق الأسهم، موضحاً أهمية التفاعل بين المستثمرين والشركات، إضافة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به إدارات علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة.

ومن جهة أخرى أدار جون غوليفر، المدير العام لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط ورشة العمل، شارك فيها آندي بارنيس، وباولو كازاماسيما رئيس رصد السوق العالمية في أورينت كابيتال، الشركة المتخصّصة في معلومات أسواق المال الدولية.

وتناول كازاماسيما دور الاتصالات الاستراتيجية كضرورة حتمية لإدارة العلاقات مع أصحاب المصالح في جميع الظروف المختلفة للسوق، ولم يغفل المتحدثون حال السوق المحلي والإقليمي والتعمق في دور علاقات المستثمرين في مخاطبة المجتمع الاستثماري، وتضمنت الورشة أفكاراً عملية لمجتمع علاقات المستثمرين.

وخلال حديثه، قال آندي بارنيس بأن هذه المناقشات تكتسب أهمية كبيرة لأنها تأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين وتقلّبات السوق، مضيفاً بأنه “من دواعي سروري أن أشارك بدعم مثل هذه المبادرات وهو ما تفعله شركة تينيو باستمرار في المنطقة، وذلك بالشراكة مع خبراء السوق الآخرين مثل جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.

ووجه شكره لبورصة الكويت بقوله” أود أن أشكر بورصة الكويت على استضافتهم المتميزة، وأتطلع إلى المزيد من التعاون في مثل هذه المبادرات في المستقبل”.

من جانبه، قال جون غوليفر “تتكلل جهود جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط بالنجاح من خلال دعم أعضائها وشركائها من الخبراء الفعالين في هذا المجال، ونسعد على الدوام بالعمل مع بورصة الكويت التي تواصل تقديم مثال جيد يحتذى به باستمرار لقطاع علاقات المستثمرين”.

ويأتي التعاون بين بورصة الكويت وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط تفعيلاً لاستراتيجية الشركة للاستدامة المؤسسية، ومثالاً على مساعيها الدؤوبة نحو زيادة الوعي المالي، وزيادة الوعي بأسواق المال بين المستثمرين الحاليين والمحتملين.

وكانت البورصة قد أطلقت العديد من المبادرات لتمكين وتجهيز الشركات والمستثمرين لاغتنام الفرص السوقية، وتحويل الكويت إلى وجهة استثمارية جاذبة ومزدهرة في ظل منظومة راسخة لسوق المال.

هذا وتشكل المبادرة جزءا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على المجتمعات التي تعمل فيها، وتتماشى مع الهدف الرابع المعني بالتعليم الجيد والهدف السابع عشر المتعلق بالشراكة من أجل الأهداف من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتعليقاً على المشهد المتغير لعلاقات المستثمرين في المنطقة، قال فهد البشر، رئيس إدارة علاقات المستثمرين في بورصة الكويت “شهدت منطقة الشرق الأوسط على مدى السنوات العشر الماضية تحركات واضحة في أسواق المال، بالتزامن مع تغيرات في هيكلة مشاركات أصحاب المصلحة”.

وأوضح قائلا، “يكمن أحد أهم هذه التغيرات في قطاع علاقات المستثمرين، حيث أصبح من المهم بشكل متزايد وجود برنامج فعّال لعلاقات المستثمرين يتم تخطيطه بشكل جيد للمساعدة في تقديم وإيصال قيمة الشركة وبناء قاعدة قوية من المساهمين”.

وتابع بقوله،” أود أن أتقدم بالشكر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط على شراكتها طويلة الأمد مع بورصة الكويت وأتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل”.

تنص اســتراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعاييــر أفضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة الى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي عمليات الشركة اليومية.

كجزء من الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية والتوعية بأسواق المال، بالإضافة إلى تمكين المرأة، وحماية البيئة.