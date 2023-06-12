صورة أرشيفية

كوريا الشمالية تتعهد بدعم روسيا وتعزيز التعاون الاستراتيجي معها

12 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

تعهد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الاثنين بدعم روسيا وتعزيز التعاون الاستراتيجي معها لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

ودعا كيم في رسالة تهنئة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العيد الوطني لبلاده الى تعاون استراتيجي أوثق مع موسكو تماشيا مع الرغبة المشتركة لشعبي البلدين لتحقيق الاهداف والتطلعات المشتركة.

وتعهد الرئيس الكوري الشمالي بدعم بلاده لموسكو وتعزيز التعاون مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وكانت كوريا الشمالية قد دعمت قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير عام 2022 البدء في تنفيذ عملية عسكرية خاصة في شرق أوكرانيا بهدف حماية السكان المدنيين.

المصدر
وكالات
الوسوم
12 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني عن عمر يناهز 86 عاما

12 يونيو، 2023

وكالة الطاقة الذرية: لا يزال بإمكان محطة زابوريجيا النووية سحب المياه من خزان كاخوفكا

12 يونيو، 2023

إلغاء جلسة استماع في محاكمة المشتبه بقتل شينزو آبي بعد العثور على جسم مشبوه

12 يونيو، 2023

عشرة قتلى في حادث حافلة في أستراليا

12 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى