كوريا الشمالية تتعهد بدعم روسيا وتعزيز التعاون الاستراتيجي معها

تعهد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الاثنين بدعم روسيا وتعزيز التعاون الاستراتيجي معها لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

ودعا كيم في رسالة تهنئة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العيد الوطني لبلاده الى تعاون استراتيجي أوثق مع موسكو تماشيا مع الرغبة المشتركة لشعبي البلدين لتحقيق الاهداف والتطلعات المشتركة.

وتعهد الرئيس الكوري الشمالي بدعم بلاده لموسكو وتعزيز التعاون مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وكانت كوريا الشمالية قد دعمت قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير عام 2022 البدء في تنفيذ عملية عسكرية خاصة في شرق أوكرانيا بهدف حماية السكان المدنيين.