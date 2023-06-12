الهلال الاحمر الكويتي يطلق حملة التبرع بالدم في مقر الجمعية

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع بنك الدم بمقر الجمعية اليوم الاثنين حملة للتبرع بالدم تهدف إلى التوعية بأهمية التبرع للمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.

وقال مدير عام الجمعية عبدالرحمن العون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حملة التبرع (قطرة دم = حياة) تتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف في 14 يونيو من كل عام مشيرا إلى ان هذه المبادرة من المبادرات الإنسانية التي تقوم بها الجمعية في دعمها للمجتمع وتعاونها مع بنك الدم في سبيل إبراز الوجه الحضاري والإنساني لدولة الكويت.

وأكد العون أن حملة التبرع بالدم تأتي دعما لجهود وزارة الصحة في توفير وحدات الدم لمختلف المرضى في المستشفيات وسد احتياجاتها في منتجات الدم.

وذكر أن الجمعية تعمل على ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية وتعزيز ثقافة التبرع بالدم ودعم المخزون في بنك الدم للمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين داعيا الجميع للمبادرة الى التبرع.

وأعرب العون عن الشكر لبنك الدم على تواجدهم بمقر الجمعية وتوفير الطاقم الطبي بكافة التجهيزات واللوازم الطبية من أجل الفحص والتبرع.