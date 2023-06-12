من الحملة

الهلال الاحمر الكويتي يطلق حملة التبرع بالدم في مقر الجمعية

12 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع بنك الدم بمقر الجمعية اليوم الاثنين حملة للتبرع بالدم تهدف إلى التوعية بأهمية التبرع للمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.

وقال مدير عام الجمعية عبدالرحمن العون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حملة التبرع (قطرة دم = حياة) تتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف في 14 يونيو من كل عام مشيرا إلى ان هذه المبادرة من المبادرات الإنسانية التي تقوم بها الجمعية في دعمها للمجتمع وتعاونها مع بنك الدم في سبيل إبراز الوجه الحضاري والإنساني لدولة الكويت.

وأكد العون أن حملة التبرع بالدم تأتي دعما لجهود وزارة الصحة في توفير وحدات الدم لمختلف المرضى في المستشفيات وسد احتياجاتها في منتجات الدم.

وذكر أن الجمعية تعمل على ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية وتعزيز ثقافة التبرع بالدم ودعم المخزون في بنك الدم للمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين داعيا الجميع للمبادرة الى التبرع.

وأعرب العون عن الشكر لبنك الدم على تواجدهم بمقر الجمعية وتوفير الطاقم الطبي بكافة التجهيزات واللوازم الطبية من أجل الفحص والتبرع.

المصدر
كونا
الوسوم
12 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزارة الصحة: تصوير المراجعين أثناء صرف الأدوية مخالف للقانون وأخلاقيات المهنة

11 يونيو، 2023

“الصحة”: تجهيز 170 عيادة مدرسية متكاملة في لجان اختبارات الصف الـ12

11 يونيو، 2023

رئيسة رابطة طب الأطفال: 150 طفلا مصابا بالأنيميا المنجلية في الكويت

11 يونيو، 2023

“الصحة”: إضافة شهادة التطعيمات الوقائية والروتينية إلى تطبيق “سهل”

11 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى