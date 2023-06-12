سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الإيطالي بوفاة رئيس وزراء بلاده الأسبق

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الإيطالي بوفاة رئيس وزراء بلاده الأسبق

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة معالي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني.

مستذكرا سموه رعاه الله مسيرة الفقيد الحافلة بالعطاء في خدمة وطنه عبر مختلف المناصب الرفيعة التي تقلدها والتي ستظل ماثلة في ذاكرة الشعب الإيطالي الصديق وراجيا سموه رعاه الله لأسرته وذويه جميل الصبر.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة معالي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني متمنيا سموه حفظه الله لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.

كما بعث سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.