النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

الداخلية: “ديوان الخدمة” يوافق على منح بدل عدوى للموظفين المدنيين الكويتيين بالإدارة العامة لأمن الموانئ

12 يونيو، 2023
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وافق ديوان الخدمة المدنية بعد التنسيق مع وزارة الصحة على المقترح المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بشأن منح بدل عدوى للموظفين المدنيين الكويتيين بالإدارة العامة لأمن الموانئ ( جوازات ميناء الشويخ – الدوحة – الأحمدي الشمالي – الأحمدي الجنوبي – الشعيبة – الزور – أم المرادم ) من القائمين على إنهاء إجراءات دخول وخروج وتبصيم المسافرين.

وقد وجه الخالد بسرعة اجراءات الصرف للمستحقين متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

المصدر
وزارة الداخلية
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12 يونيو، 2023
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