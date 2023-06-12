وزارة الإعلام الكويتية

“الإعلام” تحيل وسائل إعلام الكترونية الى النيابة لنشرها لقاءات صحفية مع طلبة المدارس

12 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أحالت لجنة رصد المخالفات الإعلامية بوزارة الإعلام اليوم الاثنين عددا من الوسائل الإعلامية الإلكترونية للنيابة العامة لنشرها لقاءات مع طلبة المدارس أثناء تأديتهم الاختبارات.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في الوزارة لافي السبيعي في بيان إن هذه الإحالة جاءت نظرا لمخالفة تعميم الوزارة الصادر في 23 مايو الماضي بحظر إجراء لقاءات صحفية مع طلبة المدارس ما يعرضهم لمساءلة قانونية أو يعرض حياتهم للخطر.

واضاف السبيعي أن الوزارة تهيب بالجميع ضرورة الالتزام بالقانون وعدم مخالفة اللوائح والقرارات والتعاميم المنظمة للعمل الإعلامي الإلكتروني والمرئي والمسموع.

المصدر
كونا
الوسوم
12 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الأوقاف: تخصيص 1000 مقعد في بعثة الحج هذا العام للمقيمين بصورة غير قانونية

11 يونيو، 2023

وزير الخارجية يترأس وفد الكويت باجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض

11 يونيو، 2023

فرق الإطفاء تسيطر على حريق اشجار في الصباحية دون وقوع إصابات

11 يونيو، 2023

سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الباكستاني بضحايا الامطار الغزيرة التي اجتاحت إقليم خيبر

11 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى