سد كاخوفكا

وكالة الطاقة الذرية: لا يزال بإمكان محطة زابوريجيا النووية سحب المياه من خزان كاخوفكا

12 يونيو، 2023
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ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية والخاضعة للسيطرة الروسية لا يزال بإمكانها مواصلة سحب المياه من خزان كاخوفكا.

كان سد كاخوفكا قد تعرض للتدمير قبل نحو أسبوع، وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بتفجيره. ووفقا لوكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء اليوم الاثنين، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه “في ظل المنسوب الحالي لمياه الخزان بمنطقة محطة زابوريجيا الحرارية، يستمر العمل بضخ المياه”.

ووفقا لوكالة الطاقة، تراجع منسوب المياه في الخزان القريب من محطة زابوريجيا الحرارية من 17 إلى 11.27 متر.

وفي الوقت نفسه، يستمر في التراجع، بما يمكن أن يصل الفارق بالمقارنة مع كل المناطق الأخرى للخزان إلى مترين. وقال خبراء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه سيكون بإمكانهم فقط تحديد أسباب الاختلاف في مستويات المياه على وجه الدقة، إذا ما تمكنوا من دخول محطة الطاقة الحرارية.

وأشار مدير الوكالة، رافاييل جروسي، إلى أن هذه المحطة الحرارية تقوم بدور رئيسي في ضمان سلامة محطة الطاقة النووية القريبة.

المصدر
د ب أ
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12 يونيو، 2023
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