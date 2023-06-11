الأهلي يواصل كتابة التاريخ في دوري الأبطال ويمنح الكرة المصرية لقبها الـ17

واصل الأهلي المصري كتابة التاريخ في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب تتويجه بلقب البطولة للمرة الـ11 في تاريخه، والثالثة في النسخ الأربع الأخيرة.

وفاز الأهلي بلقب دوري الأبطال على حساب الوداد البيضاوي المغربي في الدور النهائي للمسابقة القارية، حيث فاز الفريق المصري 2 / 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب القاهرة الدولي في 4 حزيران/يونيو الجاري، قبل أن يتعادل 1 / 1 في لقاء العودة، الذي جرى بملعب (محمد الخامس) في مدينة الدار البيضاء المغربية مساء الأحد.

ومنح الأهلي الكرة المصرية لقبها الـ17 في دوري الأبطال، لتعزز رقمها القياسي كأكثر الدول فوزا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، بفارق 10 ألقاب كاملة أمام أقرب ملاحقيها المغرب، التي حصدت أنديتها 7 ألقاب.

وكان الزمالك أحرز لقب دوري الأبطال 5 مرات، فيما نال الإسماعيلي اللقب مرة وحيدة، بخلاف ألقاب الأهلي الـ.11 ويأتي تتويج الأهلي باللقب ليثأر من خسارته أمام الوداد في نهائي نسختي 2017 و2022، كما تعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز بها نادي القرن في أفريقيا بلقبه القاري المفضل على حساب أحد الأندية المغربية في النهائي.