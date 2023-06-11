وزارة الصحة: تصوير المراجعين أثناء صرف الأدوية مخالف للقانون وأخلاقيات المهنة

قالت وزارة الصحة على أن حفظ خصوصية المريض وكرامته دون تمييز أو تفرقة.. كفلته المادة (9) من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

وأكدت الصحة أن تصوير المراجعين أثناء صرف وصفاتهم الطبية مخالف للقانون وأخلاقيات مهنة الطب، حيث حظر القانون على الغير تصوير المريض أو مزاول المهنة في أثناء وجودهما بالمنشأة الصحية لأي سبب من الأسباب، وبأي وسيلة من الوسائل، إلا بشروط حددها القانون ( مادة (21).

وأوضحت أن إجراءات صرف الأدوية تتم عبر نظام إلكتروني محكم، وضوابط محددة، واستيفاء شروط الصرف (للمقيمين) من إقامة سارية، وتأمين صحي، ودفع الرسوم المقررة.

وأضافت أن المراجعين من أصحاب الأمراض المزمنة يتم صرف أدويتهم بشكل دوري، بمعدل مرة شهريا، أو تصرف لمدة شهرين.

وأشارت الصحة إلى تكرار مواقف تصوير المراجعين الكرام عند صرف وصفاتهم الطبية في صيدلية المستشفى أو المركز الصحي، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.