الصربي نوفاك ديوكوفيتش

رولان غاروس: ديوكوفيتش يُتوج بطلا ويحطم الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى

11 يونيو، 2023
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أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب، بفوزه على النروجي كاسبر رود 7-6 (7-1) و6-3 و7-5 الاحد في المباراة النهائية لينفرد بالرقم القياسي في عدد الالقاب الكبرى مع 23 لقباً بعد ان كان يتساوى مع الاسباني رافايل نادال.

واللقب هو الثالث لديوكوفيتش في العاصمة الفرنسية، كما بات اكبر لاعب سنا (36 عاماً) يتوج بطلاً في رولان غاروس. وأصبح الصربي أيضاً على بعد لقب كبير واحد من الرقم القياسي في فئتي الرجال والسيدات والمسجل باسم الاسترالية مارغريت كورت (24 لقباً).

وبهذا التتويج ايضاً، سيستعيد ديوكوفيتش المركز الاول في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الذي سيصدر الاثنين.

المصدر
أ ف ب
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11 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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