وزير الخارجية يترأس وفد الكويت باجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض

ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأحد وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال156 وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية بدعم وتعزيز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات كما تم بحث آليات تطوير مجالات التعاون المتعددة بين المنظومة الخليجية والدول الشقيقة والصديقة والمجاميع الإقليمية والمنظمات الدولية الأخرى وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية وأطر التنسيق المشترك حيالها.