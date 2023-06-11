47 نائبا يجتمعون بديوان النائب محمد هايف المطيري لبحث أولويات المجلس

عقد 47 نائبًا من نواب مجلس الأمة اجتماعا تنسيقيا في ديوان النائب محمد هايف، اليوم الأحد.

وغاب عن الاجتماع النواب مرزرق الغانم وعيسى الكندري وحنان بوشهري.

النائب أحمد لاري من ديوان النائب محمد هايف: ‏رئيس السن هو النائب مرزوق الحبيني

• لدينا برنامج لعمل الأمة نتمنى التوافق عليه لمصلحة المواطنين .. الأهم الإستقرار وليس اللجان

عبدالله المضف: ضرورة التوافق على برنامج حقيقي لخدمة الكويت

عبدالله الأنبعي: الهدف من الاجتماع التنسيقي في ديوان النائب محمد هايف المطيري هو للاتفاق على الأولويات والتنسيق للجان البرلمانية

• من حضر الاجتماع يحظى بعضوية اللجان

د. بدر الملا مُعتذراً عن عدم المشاركة في الحكومة: أفضل الاستمرار نائباً لا وزيراً

مهند الساير: الاجتماعات التنسيقية النيابية تستهدف تقريب وجهات النظر

• من لم يحضر الاجتماع نلتمس له العذر.. ولن نهمش دوره

• لسنا في حاجة إلى بطولات فردية إنما لعمل جماعي

• توحيد الصفوف.. وحكومة قادرة على تحقيق أولويات الشعب

فهد فلاح بن جامع: مرزوق الحبيني خالي.. ولا خلاف على نائب الرئيس

ا.د عبدالهادي العجمي: التشاور والنقاش هو مكسب للجميع

• اي نائب يصل الى منصب نائب الرئيس سيتعامل معه الجميع

النائب عبدالله المضف: مقعدي في البرلمان هو للشعب الكويتي ..وحضوري اليوم لخلق التوافق بين النواب

فارس العتيبي: وزارة الصحة تحتاج الى “غربلة”

داود معرفي: ابوعبدالله تواصل معي ..وبأذن الله نوعد الشعب الكويتي بالإنجاز

فايز الجمهور: لن نسامح ونجامل وزير الاسكان..اذا لم يستعجل بتنفيذ مشروع جنوب سعد العبدالله

شعيب المويزري: اهم القضايا التي تهم النواب.. رفع معاناة الشعب الكويتي ..واجتثاث الفساد

عبد الله فهاد: الأولويات مقدمة على ما سواها وسيسمع الشعب ما يسره