رئيسة رابطة طب الأطفال: 150 طفلا مصابا بالأنيميا المنجلية في الكويت

قالت رئيسة رابطة طب الأطفال ورئيسة قسم أمراض الدم وسرطان الأطفال وزراعة الخلايا الجذعية بمستشفى البنك الوطني الدكتورة سندس الشريدة إن هناك نحو 150 طفلا مصابا بالإنيميا المنجلية في الكويت.

وأوضحت الشريدة في تصريح صحفي بمناسبة إنطلاق فعاليات (ملتقى الأنيميا المنجلية) اليوم الأحد بالتعاون بين قسم أمراض الدم والسرطان ورابطة طب الأطفال إن معدلات الإصابة بالأنيميا المنجلية في البلاد لا تختلف عن باقي دول العالم.

وأشارت إلى أن الملتقى الذي يعقد ليوم واحد ناقش العديد من المحاور حول مستجدات الفصادة العلاجية (تبديل الخلايات الحمراء للمصابين) لمرضى الانيميا المنجلية.

وبينت أن اللوكيميا (سرطان الدم) والأورام بمختلف أنواعها من أكثر الأمراض انتشارا بين المرضى في قسم أمراض الدم بمستشفى البنك الوطني.

وذكرت أن أسباب الاصابة منها وراثية وأخرى مكتسبة موضحة أن من أعراض الاصابة والعلامات التحذيرية ارتفاع درجة حرارة الجسم والالتهابات وظهور الكدمات ونقص الوزن والارهاق والتعب الشديدين وانتفاخ البطن والغدد الليمفاوية وغيرها من العلامات التي يجب على الآباء الانتباه لها وزيارة الطبيب المعالج في حال ظهورها.

وأعلنت الشريدة عن تنظيم العديد من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للانيميا المنجلية الذي يصادف يوم 19 الجاري منها تنظيم يوم مفتوح لمرضى الأنيميا المنجلية وأسرهم السبت المقبل في متحف (الشيخ عبدالله السالم) بالإضافة إلى ماراثون أطفال الأنيميا المنجلية الذي سيقام في (العاصمة مول) بمشاركة نحو 30 طفلا.