الجامعة العربية تؤكد أهمية دعم المساعي القانونية الهادفة لإنصاف الشعب الفلسطيني

أكدت جامعة الدول العربية اليوم الأحد أهمية دعم المساعي القانونية الهادفة لإنصاف الشعب الفلسطيني من جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه وتقديم المساعدة الفنية والمالية اللازمة لتلك المساعي.

جاء ذلك في تصريح للأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي على هامش أعمال الاجتماع الثاني للجنة العربية المعنية بتقديم المشورة القانونية لدعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة لإنصاف الشعب الفلسطيني برئاسة مساعد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني لشؤون العلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي.

وقال أبو علي إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن نقاطا محددة أهمها هيكلة عمل اللجنة المشكلة بقرار من القمة العربية بالجزائر وتحديد مهامها واختصاصاتها وآليات انعقادها.

وأضاف أن اللجنة ناقشت سبل تقديم الدعم القانوني لفلسطين وآليات التصدي للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية على المستويات الدولية وأمام جهات العدالة.

وذكر أبو علي ان مناقشات اللجنة تركزت ايضا على مسودة مرافعة المحامي الدولي الدكتور رالف وايلد التي ستقدم باسم الجامعة العربية أمام محكمة العدل الدولية.