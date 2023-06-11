من الافتتاح

شركة “يوباك” والشركة الوطنية العقارية يفتتحان حديقة “سنو أبو ظبي” في ريم مول

11 يونيو، 2023
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احتفلت كل من شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوبـاك) والشركة الوطنية العقارية بافتتاح الحديقة الثلجية “سنو أبو ظبي” في ريم مول.

وتعتبر الحديقة الثلجية “سنو أبو ظبي” أول حديقة ثلجية داخلية في العاصمة أبوظبي، وضمن أكبر الحدائق الثلجية في العالم.

وتمت مراسم الافتتاح وقص الشريط بحضور سعادة صالح محمد الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، السيد/ فيصل جميل سلطان العيسى – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية، والسيدة/ نادية عقيل – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوبـاك) إلى جانب مدراء من شركة ماجد الفطيم للترفيه.

من الافتتاح
من الافتتاح
من الافتتاح
من الافتتاح
من الافتتاح
من الافتتاح
من الافتتاح
الوسوم
11 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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