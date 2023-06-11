الصحة تضيف شهادة التطعيمات الوقائية والروتينية إلى تطبيق "سهل"

“الصحة”: إضافة شهادة التطعيمات الوقائية والروتينية إلى تطبيق “سهل”

11 يونيو، 2023
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أعلنت وزارة الصحة عن إضافة شهادة التطعيمات الوقائية والروتينية ضمن الخدمات المقدمة في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) والتي ستظهر للمستخدمين ضمن خيارات خدمات الصحة العامة داخل التطبيق.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الصحة الرقمية بالوزارة أحمد غريب في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الخدمة الجديدة ستظهر تفاصيل التطعيمات الوقائية والروتينية الاعتيادية للأطفال أو تطعيمات الحج وغيرها من التطعيمات للشخص مستخدم تطبيق (سهل) سواء لنفسه أو لأي من أبنائه ممن هم دون ال16 عاما.

وأضاف أنه يمكن طلب التطعيمات وتحميلها مباشرة عبر التطبيق كما سيتم إرسال إشعار في قائمة (إشعارات) داخل التطبيق يبن نوع التطعيم والموعد القائم للتطعيم الثاني للأطفال وذلك عند طلب الخدمة.

وأفاد بأن عملية التحول الرقمي في الوزارة تمضي بشكل متواصل منوها بالجهود الحثيثة المبذولة نحو ميكنة الخدمات الصحية للتسهيل على المواطنين والمقيمين.

المصدر
كونا
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11 يونيو، 2023
0 12 دقيقة واحدة

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