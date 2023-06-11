أسعار الذهب تستقر عند مستوى 1960 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

استقرت أسعار الذهب عند مستوى 1960 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي في ظل تباين التوقعات حول قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) فيما إذا كان سيرفع الفائدة على العملة الأمريكية أو يثبتها.

وقال تقرير متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن معظم المستثمرين والمحللين في أسواق الذهب يترقبون الاجتماع القادم لـ(البنك المركزي) الأمريكي المقرر عقده بعد غد الثلاثاء والذي سيقرر فيه توجهاته المستقبلية حول السياسة النقدية إذ سيؤثر ذلك مباشرة على أسعار الذهب الاصفر إما بالارتفاع أو الهبوط.

وأضاف أن الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الأمريكي يتزامن مع اجتماعات مماثلة للبنك المركزي الاوروبي وبنك اليابان إذ من المقرر أن يتخذا قرارات مماثلة حول أسعار الفائدة “وأي توقف عن رفع معدلات الفائدة سيتبعه مباشرة ارتفاع في سعر المعدن الاصفر والعكس صحيح”.

ونقل التقرير عن رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي عادل الفضلي في الشركة قوله إن المستثمرين كانوا حذرين في تداولات الاسبوع الماضي بعد صدور تقرير صندوق النقد الدولي الذي حث فيه البنوك المركزية الكبرى على الاستمرار في سياستهم النقدية ومراقبة التضخم عن كثب.

وأشار الفضلي إلى أن البنك المركزي الكندي قام برفع الفائدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 75ر4 في المئة وهو أعلى مستوى للفائدة الكندية منذ عام 2001 مبينا أن هذه الخطوة كانت صادمة لأسواق الذهب التي كانت تتوقع أن تظل اسعار الفائدة الكندية مستقرة عند مستوياتها السابقة.

وذكر أنه على الرغم من عدم تأثر الاقتصاد العالمي بقرار (المركزي الكندي) إلا أنه زاد من مخاوف المستثمرين في المعادن الثمينة في أن تحذو الاقتصادات والبنوك المركزية الأخرى نفس الخطوة وترفع الفائدة ما سيؤثر سلبا على سعر المعدن الأصفر.

وأفاد أن العقود الاجلة للذهب (تسليم أغسطس القادم) انخفضت بنسبة 1ر0 بالمئة أو ما يعادل 4ر1 دولار أمريكي لتصل إلى 2ر1977 دولار للأونصة لتقلص من مكاسبها الأسبوعية بنسبة نصف بالمئة في حين سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة العملات رئيسية انخفاضا بنسبة 2ر0 بالمئة عند 5ر103 نقطة.

وعن السوق المحلي قال الفضلي إن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 55ر19 دينار أما عيار 21 فبلغ 1ر17 دينار فيما بلغ سعر الفضة 286 دينارا للكيلوغرام.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.