بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 41.7 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 41.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 7ر41 نقطة ليبلغ مستوى 3ر6900 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 61ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر139 مليون سهم عبر 7082 صفقة نقدية بقيمة 3ر32 مليون دينار (نحو 8ر97 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر17 نقطة ليبلغ مستوى 26ر5389 نقطة بنسبة ارتفاع 33ر0 في المئة من خلال تداول 4ر60 مليون سهم عبر 2550 صفقة نقدية بقيمة 1ر6 مليون دينار (نحو 4ر18 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر51 نقطة ليبلغ مستوى 21ر7656 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 68ر0 في المئة من خلال تداول 8ر78 مليون سهم عبر 4532 صفقة بقيمة 17ر26 مليون دينار (نحو 2ر79 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 5ر15 نقطة ليبلغ مستوى 26ر5298 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 في المئة من خلال تداول 6ر48 مليون سهم عبر 1926 صفقة نقدية بقيمة 3ر5 مليون دينار (نحو 16 مليون دولار).

وكانت شركات (اكتتاب) و(سينما) و(أسمنت أبيض) و(سنام) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (سكب ك) و(أجيال) و(امتيازات) و(الإماراتية) الأكثر انخفاضا.