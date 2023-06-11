الداخلية: ضبط 6 متهمين بحوالي 3 كيلو من المواد المخدرة و1364 حبة من المؤثرات العقلية وعدد 2 أسلحة نارية ومسدس

الداخلية: ضبط 6 متهمين بحوالي 3 كيلو من المواد المخدرة و1364 حبة من المؤثرات العقلية وعدد 2 أسلحة نارية ومسدس

استمراراً لمتابعة وحرص معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط والخارجين عن القانون.

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (6) متهمين وبحوزتهم حوالي (3) كيلو من المواد المخدرة مختلفة الأنواع و(1364) حبة من المؤثرات العقلية وعدد (2) أسلحة نارية ومسدس.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكد معالي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أن كافة قطاعات الوزارة مستمرة في مكافحة هذه الآفة وتواصل مواجهة تجار السموم وضبط مروجيها.

وتهيب الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).