جامعة الكويت: التقديم للعام الجامعي المقبل من 15 الى 26 يوليو المقبل

جامعة الكويت: التقديم للعام الجامعي المقبل من 15 الى 26 يوليو المقبل

أعلنت جامعة الكويت ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن الخطة الزمنية المعتمدة للتقديم للعام الجامعي المقبل 2023 – 2024 خلال الفترة من 15 الى 26 يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجامعة اليوم الأحد تضمن الاعلان عن خطة الفصل الصيفي إضافة إلى ملتقى (صناع المستقبل) الذي ينطلق بعد غد الثلاثاء ويستمر ثلاثة أيام بهدف تمكين مخرجات التعليم في الكويت.

وقالت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتورة رواء الجارالله انه تم تحقيق انجاز غير مسبوق لجامعة الكويت لفصل الصيف الحالي بتوفير 180 ألف مقعد للطلبة والطالبات بزيادة تقدر 20 بالمئة عن العام الماضي.

وأضافت الجارالله أنه تم استيعاب تسجيل 26 ألف طالب وطالبة بزيادة 24 بالمئة عن العام الماضي مشيرة إلى أن هذه الإنجاز تم دون أي زيادة فعلية على الميزانية وبالتعاون مع عمادات الكليات واتحاد الطلبة وذلك تلبية لاحتياجات الطلبة.

ومن جانبه أكد القائم بأعمال العميد المساعد للقبول والتسجيل وشؤون الخريجين الدكتور محمد الفيلكاوي أن طلبات الالتحاق بجامعة الكويت ستكون عبر التقديم الالكتروني على موقع الجامعة دون الحاجة لزيارة صالة القبول والتسجيل.

وأضاف الفيلكاوي أن التقديم للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات وذلك لخريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأمريكية والثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم من مدارس داخل دولة الكويت فقط والمستوفين لشروط القبول سيكون خلال الفترة من 15 إلى 26 يوليو.

وذكر أن فترة تقديم فئة الطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ومنتسبي الجيش الكويتي ومنتسبي الحرس الوطني والمنح الثقافية تستمر من 16 يوليو المقبل إلى 7 سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن فترة تقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل في مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية ممن حصل على شهادة الثانوية العامة من خارج الكويت وذلك للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات وكذلك غير الكويتيين من أبناء الشهداء وأبناء وأزواج الدبلوماسيين وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات والعاملين في الجامعة إلى جانب طلبة منح المتفوقين على أن تمتد من الفترة 18 إلى 26 يوليو المقبل.

وبدورها كشفت عضو اللجنة العليا لملتقى (صناع المستقبل) الدكتورة ريم البغلي ان الملتقى الذي سينطلق بعد غد الثلاثاء بتنظيم مختلف الجهات الأكاديمية في الجامعة يعد الأول من نوعه على مستوى البلاد ويهدف إلى تحقيق رؤية دولة الكويت 2035 واستراتيجية الجامعة.

وأشارت الى أن هذا الملتقى يهدف إلى تشجيع روح المنافسة ورفع الكفاءة الانتاجية وفتح الآفاق أمام القدرات الشبابية والخريجين لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأكدت أن اللجنة العليا للملتقى قامت باختيار نخبة من المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ومتخصصين في المجالات الأدبية والعلمية لتقديم ورش تدريبية مختلفة فيما يخص ريادة الأعمال وبناء المشاريع.

وذكرت ان الملتقى يضم إلى جانب الورش حلقات نقاشية يقدمها القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة ضاري الحويل وبمشاركة من الأمم المتحدة وديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص لتثقيف الخريجين حول ريادة الأعمال فضلا عن إقامة معرض للفرص الوظيفية يضم تحت مظلته أكثر من 30 جهة في القطاعين الحكومي والخاص.