“الطيران المدني” توقع عقدا بـ6.68 مليون دينار لتطوير أنظمة الملاحة الجوية بمطار الكويت

وقعت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأحد مع شركة (ليوناردو) الإيطالية عقدا لتركيب رادارين جديدين ضمن خطتها لتطوير أنظمة الملاحة الجوية بمطار الكويت بـ6.68 مليون دينار كويتي (نحو 21.4 مليون دولار أمريكي) بمدة تنفيذ 950 يوما.

ووقع العقد عن الجانب الكويتي المدير العام لـ(الطيران المدني) بالتكليف عماد الجلوي وعن الشركة الايطالية المدير الفني انزو جياكونتوا بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الطيران المدني سعد العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش التوقيع إن العقد يأتي ضمن خطة الإدارة لتطوير أنظمة الملاحة الجوية وأنظمة الأرصاد الجوية في مطار الكويت الدولي.

وأضاف العتيبي أن المشروع يتضمن نظاما لمراقبة وتنظيم حركة الطيران الجوية ضمن حدود المجال الجوي للبلاد ما يساهم في تنظيم حركة الملاحة الجوية من وإلى المطار وزيادة الإجراءات للمحافظة على سلامة وتنظيم الحركة الجوية.

وأوضح أن النظام يقوم أيضا بإرسال الإشعارات إلى شاشات الأجهزة المتواجدة في الغرف الخاصة بالمراقبين الجويين ما يساعدهم على التحقق وتحديد مواقع الطائرات على شاشات (أيه تي أم) مع إظهار معلومات تحدد هوية الطائرات وارتفاعاتها ورمز حالة الطوارئ.

وأشار إلى أن العقد ينص على تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والضمان والصيانة والدعم الفني لمجموعة تتألف من نظام رادار المراقبة الأول (أيه إس آر1) ونظام رادار المراقبة الثاني (أيه إس آر2) في المطار.

وبين أن الرادار الأول يقوم بقياس المدى الطويل فقط في حين أن الرادار الثاني يقوم بقياس المدى القصير والمدى الطويل لمسافة 250 ميلا جويا.

وأكد أن الادارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لطرح العقد عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة بعد أن تم أخذ موافقة الجهات الرقابية والمعنية في الدولة.