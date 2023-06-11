“دسمان للسكري” ينظم ورشة عمل حول اعتلال الشبكية

نظم معهد دسمان للسكري التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل امتدت ليومين لمجموعتين مختلفتين من الأطباء العامين من الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حول اعتلال الشبكية السكري.

وقال المعهد في بيان صحفي اليوم الأحد ان هذه الورشة هي للتعريف باعتلال شبكية العين الشائع لدى مرضى السكري ومضاعفات هذا المرض وأساليب تشخيصه.

وأشار الى أن اعتلال الشبكية يحدث نتيجة لارتفاع مستويات السكر في الدم المغذي للخلايا في الجزء الخلفي من العين والمعروفة باسم شبكية العين والتي إذا تركت دون علاج يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر.

وأوضح أن ورشة العمل هذه تساهم في تطوير خدمات ورعاية طب العيون والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى إذ تناولت عدة محاور منها عوامل الخطورة للاصابة باعتلال الشبكية السكري وعلامات الإصابة به وكيفية تشخيصها وكذلك مراحل تطور الاعتلال الشبكي وقراءة فحوصات شبكية العين وأحدث التوصيات المتبعة فيما يخص هذا المرض.

ولفت المعهد إلى انه تم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ضمن جهود المعهد في نشر الوعي الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة فيما يخص مرض السكري ومضاعفاته المختلفة.