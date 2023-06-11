سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الباكستاني بضحايا الامطار الغزيرة التي اجتاحت إقليم خيبر

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الأمطار الغزيرة التي اجتاحت إقليم خيبر شمال باكستان والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الأمطار الغزيرة التي اجتاحت إقليم خيبر شمال باكستان والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.