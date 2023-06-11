43 ألف طالب وطالبة دشنوا اختبارات نهاية العام الدراسي للصف الـ12 بالعزم والأمل

هلت نسائم المستقبل العطرية هذا الصباح بأبهى معالمها الملونة الباسمة ناسجة أجمل تجلياتها بمشهد لألاء مع تهافت نحو 43 ألف طالب طالبة بهمة عالية ونشاط بالغ يحدوهم الأمل ويغمرهم الرجاء ليدشنوا اليوم الأول من اختبارات نهاية العام الدراسي للصف الـ12 بقسمية العلمي والأدبي.

وشرعت قاعات الاختبارات أبوابها مرحبة بالطلبة الذين بلغ عددهم 26576 في القسم العلمي و17314 في الادبي ليتوجوا مرحلة ثرية من حياتهم بشموخ الناظر نحو الآتي بكثير من الأمل الوارف والتمنيات الشذية بعدما بذلوا الكثير من الجهد والعطاء ليختموا تلك المرحلة الحافلة بالإنجاز والتميز.

وكانت سمة هؤلاء الطلاب العزم والإخلاص والتفاني للنجاح والتفوق إيمانا بدورهم الآتي في بناء الوطن ورفع اسم بلدهم عاليا عقب مسيرة حافلة قضوها على مقاعد المدرسة لينتقلوا بعدها بهمة أكبر نحو مرحلة جديدة أخرى من العلم والسناء.