مصرع 14 شخصًا في حرائق غابات في كازاخستان

مصرع 14 شخصًا في حرائق غابات في كازاخستان

قضى 14 شخصًا في حرائق التهمت 60 ألف هكتار من الغابات في شمال شرق كازاخستان، حسبما أعلنت وزارة الحالات الطارئة في هذا البلد الكبير الواقع في آسيا الوسطى.

وقالت الوزارة في بيان السبت غداة إعلانها أنها تبحث عن حرّاس محاصرين “عُثر على 14 جثة في المجموع”.

واشارت إلى أن الوضع تحت السيطرة والنيران لا تهدد المنازل رغم إجلاء 316 شخصا، واقرت بالصعوبات التي تواجهها بسبب ارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح في جميع الاتجاهات تقريبا.

وتمت تعبئة أكثر من ألف شخص، معظمهم من العاملين في الطوارئ والدفاع، للمساعدة في إخماد حرائق الغابات هذه.

وهذه الحصيلة هي الأعلى خلال السنوات الأخيرة في الجمهورية السوفياتية السابقة والبالغة مساحتها خمسة أضعاف فرنسا.

واندلع الحريق بسبب البرق في 8 حزيران/يونيو، وفقا للسلطات المحلية.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف. والبلدان حليفان في المجالات الاقتصادية والعسكرية.

في وقت سابق السبت، أقال توكاييف وزير الطوارئ يوري إيلين.