وزارة التعليم العالي

“التعليم العالي”: فتح باب التسجيل لخطة البعثات السنوية اعتبارا من اليوم وحتى 2 يوليو المقبل

10 يونيو، 2023
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أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التسجيل في خطة البعثات للعام الدراسي (2024/2023) وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة اعتبارا من اليوم السبت وحتى الثاني من يوليو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن النظام سيكون مفتوحا حتى بعد إعلان نتائج الثانوية العامة في المدارس الحكومية لإتاحة أكبر فرصة لطلبة الثانوية في التعليم الحكومي والخاص للتسجيل في مقاعد بعثات الوزارة.

وأضافت أن هناك ربط مباشر بين موقع وزارة التربية وموقع وزارة التعليم العالي في حال ظهور النتائج إذ سيتمكن طلبة الثانوية في التعليم الحكومي من التسجيل مباشرة في خطة البعثات.

وأكدت أن فرص الدخول في المنافسة على مقاعد الابتعاث الخارجي لا تخضع للسرعة والأسبقية في التسجيل بل لصحة استكمال البيانات والمستندات المرفوعة بالنظام وتحقيق الشروط والنسب المطلوبة والمعلن عنها في الخطة.

وأفادت بأنه على من يرغب بالتسجيل الدخول إلى موقع الوزارة الالكتروني: (https://www.mohe.edu.kw/site/AR/eServices/ServiceDetails/1?PageID=3).

المصدر
كونا
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10 يونيو، 2023
0 11 دقيقة واحدة

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