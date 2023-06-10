وزير الخارجية يستقبل عددا من سفراء الدول الأوروبية لبحث مسألة إصدار تأشيرات “شنغن” للمواطنين الكويتيين

وزير الخارجية يستقبل عددا من سفراء الدول الأوروبية لبحث مسألة إصدار تأشيرات “شنغن” للمواطنين الكويتيين

بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقائمين بالأعمال لعدد من الدول الأوروبية المعتمدين لدى دولة الكويت وذلك على مأدبة أقامها الوزير اليوم السبت في قاعة المراسم بديوان عام الوزارة لبحث مسألة تأشيرة الشنغن للمواطنين الكويتيين.

ودعا الشيخ سالم الصباح السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للعمل على تذليل الصعوبات أمام المواطنين وتسهيل الاجراءات اللازمة للتقديم لتأشيرة الشنغن وتوفير المزيد من المواعيد المخصصة وسرعة انجاز التأشيرات وعلى أن تكون بمدد زمنية أطول تمتد صلاحيتها لعدة سنوات وعبر اجراءات مبسطة وسلسة مثمنا جهود البعثات المبذولة حيال التعامل مع طلبات التأشيرات خلال موسم السفر وتسهيل إجراءات المصطافين الكويتيين في الدول الأوروبية معبرا كذلك عن الاحترام الكامل لإجراءات الدول وسيادتها على مسألة إصدار التأشيرات.

وقد استهل وزير الخارجية الاجتماع بكلمة وجهها إلى الحضور رحب فيها بكافة السفراء مشيدا بالروابط العميقة التي تجمع دولة الكويت بكافة الدول الأوروبية الصديقة معبرا عن اعتزازه لما توصلت إليه من مستويات عالية.

وشدد على حرص ومتابعة وزارة الخارجية لكافة المواضيع والإجراءات المتعلقة بالمواطنين الكويتيين مؤكدا استعداد وزارة الخارجية التام للعمل وبذل كافة الجهود لما يحقق المصالح المشركة بين دولة الكويت والدول الأوروبية الصديقة.