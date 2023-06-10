وزارة الصحة تدشن الحملة التوعوية عن مرض البهاق في مجمع الأفنيوز

دشنت وزارة الصحة اليوم السبت فعاليات الحملة التوعوية حول مرض البهاق والتي تنظمها بالتعاون مع رابطة أطباء الجلد الكويتية التابعة للجمعية الطبية الكويتية في مجمع الأفنيوز تحت عنوان (أنا والبهاق.. رضا ووفاق).

وقالت رئيس مجلس أقسام الجلدية بوزارة الصحة ونائب رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية الدكتورة أطلال اللافي في تصريح صحفي إن هدف الحملة التأكيد على أهمية تفعيل الجانب التوعوي للارتقاء بوعي المجتمع وتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة السائدة حول المرض.

وأوضحت اللافي أن مرض البهاق شائع ويصيب حوالي نصف الى 2 في المئة من أفراد المجتمع مبينا أنها تعد نسبة عالية ويمكن أن يصيب أي شخص وفي أي مرحلة عمرية.

وأوضحت أن مرض البهاق لا يؤثر على الصحة العامة للمريض وليس له أي أعراض مثل الحكة أو قشور أو ألم أو جروح فضلا عن أنه لا يحتاج الى مساعدة أحد أو دخول للمستشفى لتلقي العلاج كما أنه لا يؤثر على حياة المرضى.

وبينت أن مريض البهاق يعاني من نظرة المجتمع القاسية والخاطئة لهذا المرض بسبب بعض الموروثات المجتمعية وبعض المعلومات الخاطئة عنه ولذلك كان الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو مخاطبة كل مرضى البهاق وأفراد المجتمع بهدف تعزيز نظرتهم الايجابية للمرض وتشجيعهم على الثقة بأنفسهم والتعايش مع مرضهم.

وأفادت بأن الحملة تهدف أيضا الى طرح آخر المعلومات الطبية عن المرض والطرق المختلفة لعلاجه حسب كل حالة فضلا عن تصحيح بعض الاعتقادات الخاطئة لدى بعض أفراد المجتمع حول المرض مثل التوهم بأنه مرض معد أو أنه يتوارث بنسبة 100 في المئة.

ودعت إلى عدم إيذاء مرضى البهاق ببعض التصرفات أو بالتدخل في شؤونهم بالأسئلة المحرجة عن مرضهم لافتة إلى أن الحملة رافقها يوم توعوي لفعاليات في جميع أقسام الجلدية في المستشفيات والمراكز الحكومية لإيصال الرسالة التوعوية.

وبينت أنه تم نشر العديد من الفلاشات و الفيديوهات التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي في حساب الرابطة والحسابات الطبية المساندة والمشاركة.