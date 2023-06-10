مركز العجيري العلمي: غرة ذي الحجة 19 يونيو الجاري

قال مركز العجيري العلمي اليوم السبت إن غرة شهر ذي الحجة توافق يوم الجمعة ال19 من شهر يونيو الجاري.

وذكر المركز في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن يوم 18 يونيو الجاري سيكون محاق شهر ذي الحجة إذ يولد هلاله الساعة 7:38 صباحا ويمكث في مساء اليوم ذاته لمدة 32 دقيقة لتكون غرة الشهر يوم الإثنين ال 19 من الشهر الجاري.

وأشار إلى مجموعة من الظواهر الفلكية التي ستشهدها سماء البلاد الشهر الجاري بداية من اليوم إذ ستشهد المجموعة الشمسية عدة حالات اقتران حيث يقترن القمر مع كوكب زحل يلحقها اقتران لكوكب عطارد وهو أصغر كواكب المجموعة الشمسية مع نجم الثريا المتميز بشدة لمعانه.

ولفت الى أن هناك اقتران آخر في الفترة بين 13 و 16 يونيو الجاري إذ يقترن كوكب الزهرة مع الحشد النجمي المعروف باسم (خلية النحل) في برج السرطان مبينا أنه في ذات الفترة سيكون هناك اقتران لكوكب المشتري مع القمر اضافة إلى اقتران القمر مع نجم الثريا.

وأفاد المركز بأنه في يوم 20 يونيو الجاري سيقترن القمر مع النجم العملاق (رأس التوأمان المقدم) المعروف بأنه نجم عملاق ولونه برتقالي وأكبر من حجم الشمس وسيتجاوران في السماء بعد غروب الشمس.